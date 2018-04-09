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رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال وصوله مقر رئاسة الوزراء الفرنسية.

وبدأ ولي العهد زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين حيزا كبيرا في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ibrahim

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