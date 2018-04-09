رئيس الوزراء الفرنسي يستقبل ولي العهد

استقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خلال وصوله مقر رئاسة الوزراء الفرنسية.

وبدأ ولي العهد زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين حيزا كبيرا في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.