رئيس الوزراء الماليزي يصل إلى الرياض

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وصل دولة السيد محمد نجيب عبدالرزاق ، دولة رئيس الوزراء الماليزي والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم ، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال دولته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين مدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان ،وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان ، ومندوب عن المراسم الملكية.