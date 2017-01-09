العدد 21809 09 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس الوزراء اليمني السابق في ضيافة ابن عبود

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رئيس الوزراء اليمني السابق في ضيافة ابن عبود
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البلاد ـــ جدة

أقام رجل الأعمال محمد بن عبود العمودي مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء اليمني السابق الدكتور خالد بحاح بمنزله في مدينة جدة … ورحب ابن عبود بضيفه الكبير، شاكرا معاليه وصحبه على الاستجابة لدعوته، سائلاً المولى- سبحانه وتعالى- أن يعيد الأمن والاستقرار للجمهورية اليمنية الحبيبة…وتخلل اللقاء جانب من الأحاديث الودية، وأخبار الشأن اليمني، وما يشهده من أحداث مؤسفة؛ حيث أشاد معالي رئيس الوزراء اليمني الأسبق بجهود المملكة وسعيها الدائم لاستقرار اليمن الشقيق، والقضاء على فتنة الحوثيين ومعاونيهم، وإعادة الشرعية للحكومة اليمنية…حضر اللقاء عدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين والأعيان.

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التصنيف: محليات

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