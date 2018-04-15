رئيس الوزراء اليمني : لدينا أمل في السلام مع ‏مجيء المبعوث الدولي الجديد

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عُبيد بن دغر، أن لدى ‏حكومة بلاده الشرعية أملًا في السلام مع مجيء ‏المبعوث الدولي الجديد مارتن غريفيث.‏

وقال “ابن دغر” في كلمة له خلال لقاء تشاوري للمجلس ‏الأعلى للتعليم العالي في ‏العاصمة المؤقتة عدن: “سمعنا من المبعوث الأممي ‏وضوحًا في الرؤية وتمسكًا بالمرجعيات ‏في البحث عن ‏الحلول، وإصرارًا على تحقيق السلام ‏دون الإضرار ‏بوحدة البلاد”.‏

وتعهد رئيس الوزراء -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية- بعدم التخلي عن الدفاع عن ‏مصالح الشعب ‏اليمني الكبرى في استعادة الدولة وهزيمة ‏الميليشيات ‏الحوثية الإيرانية والحفاظ على اليمن موحدًا ‏في دولة ‏اتحادية، معربًا عن أمله في خروج اليمن من ‏حالة ‏الحرب والعداء والوصول إلى حل لخلافات ‏القوى ‏المؤيدة للشرعية.‏

‏وقال: “لدينا عدو واحد، وعلينا أن نوجه نحوه ‏بنادقنا”، لافتًا إلى أن الخلافات تخدم الانقلابيين في صنعاء وتضعف ‏الجبهة ‏الداخلية، مشيرًا إلى وجود فرصة لدى الشعب ‏اليمني ‏بكل مكوناته لبناء يمن اتحادي جديد متسامح مع ‏نفسه ‏ومتصالح مع جواره يتطلع للمستقبل ويرغب ‏في ‏النهوض وتحقيق النمو والاستقرار.‏

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة ستبذل جهدها لحفظ الأمن في عدن، معلنًا انتهاء أزمة ‏مرتبات الموظفين في ‏المحافظات التي تقع تحت إدارة ‏الحكومة الشرعية، ‏وأن ‏أزمة المرتبات واختفاء السيولة أمر قد غدا ‏من ‏الماضي.‏

ودعا “ابن دغر” الدول الداعمة والمانحة لليمن ‏ودول ‏التحالف العربي، لتوجيه جزء من المساعدات ‏الإنسانية ‏التي تأتي عبر المنظمات الدولية لدعم ‏قطاعات التنمية ‏والخدمات في اليمن.‏