رئيس الوزراء اليمني : لدينا أمل في السلام مع ‏مجيء المبعوث الدولي الجديد

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عُبيد بن دغر، أن لدى حكومة بلاده الشرعية أملًا في السلام مع مجيء المبعوث الدولي الجديد مارتن غريفيث.
وقال “ابن دغر” في كلمة له خلال لقاء تشاوري للمجلس الأعلى للتعليم العالي في العاصمة المؤقتة عدن: “سمعنا من المبعوث الأممي وضوحًا في الرؤية وتمسكًا بالمرجعيات في البحث عن الحلول، وإصرارًا على تحقيق السلام دون الإضرار بوحدة البلاد”.
وتعهد رئيس الوزراء -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- بعدم التخلي عن الدفاع عن مصالح الشعب اليمني الكبرى في استعادة الدولة وهزيمة الميليشيات الحوثية الإيرانية والحفاظ على اليمن موحدًا في دولة اتحادية، معربًا عن أمله في خروج اليمن من حالة الحرب والعداء والوصول إلى حل لخلافات القوى المؤيدة للشرعية.
وقال: “لدينا عدو واحد، وعلينا أن نوجه نحوه بنادقنا”، لافتًا إلى أن الخلافات تخدم الانقلابيين في صنعاء وتضعف الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى وجود فرصة لدى الشعب اليمني بكل مكوناته لبناء يمن اتحادي جديد متسامح مع نفسه ومتصالح مع جواره يتطلع للمستقبل ويرغب في النهوض وتحقيق النمو والاستقرار.
وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة ستبذل جهدها لحفظ الأمن في عدن، معلنًا انتهاء أزمة مرتبات الموظفين في المحافظات التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية، وأن أزمة المرتبات واختفاء السيولة أمر قد غدا من الماضي.
ودعا “ابن دغر” الدول الداعمة والمانحة لليمن ودول التحالف العربي، لتوجيه جزء من المساعدات الإنسانية التي تأتي عبر المنظمات الدولية لدعم قطاعات التنمية والخدمات في اليمن.