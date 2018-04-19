دولية

رئيس الوزراء اليمني يشدد على ضرورة وحدة الصف بوجه الانقلابيين

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time3 / شعبان / 1439 هـ      19 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة التمسك بوحدة الموقف والقرار ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وأكد خلال لقائه اليوم بقائد محور تعز اللواء خالد فاضل، الالتزام بالثوابت الوطنية

ونبذ كل إشكال ودعوات الانقسامات التي لا تؤدي إلا التراجع والخسائر .

وقال بن دغر – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن حكومته تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية

مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي

في مواجهة مليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة والسلطة .

abdulslam

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