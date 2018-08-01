رئيس اليمن: المملكة جسدت أروع صور الاخوة من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، العلاقات الأخوية المتميزة وروابط الاخوة والدم والمصير المشترك التي تجمع بلاده بالمملكة العربية السعودية .

وقال هادي خلال لقائه في المهرة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة الإعمار السفير محمد سعيد آل جابر، إن المملكة جسدت أروع صور الاخوة من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل وقيادتها الحكيمة لدول التحالف العربي الداعم للشرعية .

ومن جانبه أكد السفير آل جابر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – يوليان جلّ اهتمامهما باليمن قيادًة وشعبًا في كل المراحل والظروف، للولوج في مرحلة جديدة عنوانها البناء والنماء .