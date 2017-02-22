رئيس اليونان يستقبل وزير الخارجية

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الرياض – واس

استقبل فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان في مقر إقامته بالرياض أمس معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي،

ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.