رئيس بنغلاديش يستقبل وزير الخارجية

استقبل فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية في مقر الرئاسة بالعاصمة دكّا اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل معالي وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري.