رئيس جمهورية الجابون يصل إلى الرياض

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وصل فخامة الرئيس علي بونجو أونديمبا ، رئيس جمهورية الجابون والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان.

وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي.

وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وغينيا الإستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل ، ومندوب عن المراسم الملكية.