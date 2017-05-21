رئيس جمهورية الصومال يصل إلى الرياض

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وصل فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال محمد خياط ، ومندوب عن المراسم الملكية.