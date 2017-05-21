العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس جمهورية الصومال يصل إلى الرياض

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رئيس جمهورية الصومال يصل إلى الرياض
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وصل فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال فخامته بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال محمد خياط ، ومندوب عن المراسم الملكية.

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التصنيف: محليات

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