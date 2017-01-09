العدد 21809 09 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس جمهورية النيجر يصل إلى جدة

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رئيس جمهورية النيجر يصل إلى جدة
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وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم ، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة .

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ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري.

ومدير مطار عبدالملك عبدالعزيز المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر ، وعدد من المسؤولين.

التصنيف: محليات

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