رئيس جمهورية النيجر يصل إلى جدة
شارك عبر واتساب
وصل فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم ، لأداء مناسك العمرة.
وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة .
ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري.
ومدير مطار عبدالملك عبدالعزيز المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر ، وعدد من المسؤولين.
التصنيف: محليات
التعليقات