رئيس جمهورية سيراليون يغادر جدة
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غادر فخامة الرئيس آرنست باي كروما رئيس جمهورية سيراليون والوفد المرافق له جدة اليوم بعد زيارة للمملكة استغرت عدة أيام .
وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.
المساعد للحقوق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون سليمان بن صالح الفريح.
ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر وسفير سيراليون لدي المملكة الحاج سيلا كابو .
التصنيف: محليات
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