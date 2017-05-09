رئيس جمهورية غينيا الاستوائية يصل إلى جدة
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وصل فخامة الرئيس أوبيانغ أنغيما أمباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية اليوم إلى جدة .
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزير نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
ومعالى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق.
ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبوراس ,وسفير المملكة لدي جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبد الرحمن المنديل.
ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني ,ومدير مطار الملك عبدالعزبز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي.
ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
والسفير فوق العادة لجمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة بنينكنو بيدرو تانج .
التصنيف: محليات
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