رئيس جنرال إلكتريك: ضعوا المملكة على خارطتكم الاستثمارية

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الرياض- البلاد

نوه رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك جيف اميلتون بأهداف رؤية المملكة 2030 , وقال :” أؤمن شخصياً بالرؤية 2030 والآن هو الوقت المناسب للاستثمار، وقطاع الرعاية الصحية مشوق في البلد والمنطقة ” .

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ” منتدى آفاق وفرص جديدة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة ” الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة بوسطن الأمريكية بالتعاون مع وزارتي الصحة والتجارة والاستثمار وبمشاركة شركة جنرال إلكتريك وحضور الهيئة العامة للغذاء والدواء وجهات حكومية أخرى , وحضره أكثر من 450 شخصية من المدراء التنفيذيين من الجانب الأمريكي ورجال أعمال سعوديين ومهتمين بالقطاع الصحي .

وأضاف مخاطباً رؤساء الشركات الأمريكية الصحية الحاضرين في المنتدى: ” أنصحكم بأن تضعوا المملكة على خارطتكم الاستثمارية”.

وعن مكانة المملكة في الخارطة التجارية الاستثمارية قال : ” المملكة تتمتع بموقع جغرافي مميز وبها فرص استثمارية كبيرة في القطاع الصحي”.

واطلع المنتدى الشركات المصنعة في قطاعات الأدوية والأجهزة الطبية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية على الفرص المتاحة في المملكة للمبيعات والتقنيات الفنية والمشاريع المشتركة والاستثمارات في سوق الرعاية الصحية المتنامي في المملكة.