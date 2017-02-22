رئيس ديوان المظالم يزور جامعة افريقيا العالمية

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الخرطوم – واس

زار معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس جامعة افريقيا العالمية بالخرطوم يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان علي بن حسن جعفر ورئيس ديوان المظالم السوداني الدكتور أحمد ابو زيد.

وكان في استقبال الوفد بقاعة افريقيا للمؤتمرات مدير الجامعة البروفيسور كمال محمد, الذي رحب بالوفد مقدمًا شرحًا عن الجامعة وتاريخ تأسيسها والتخصصات ،

مثمنًا الشراكة القوية التي تجمع الجامعة بعدد من المؤسسات في المملكة العربية السعودية مؤكدًا استعداد الجامعة للتعاون مع ديوان المظالم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.