رئيس ديوان المظالم يفتتح مبنى المحكمة الإدارية العليا

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس الأول مبنى المحكمة الإدارية العليا بمقره الجديد بحي الرائد على طريق الملك عبدالله، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا ومنسوبيها .

وفور وصول معاليه لمقر المحكمة استقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد ومسؤولي المحكمة، حيث أزاح الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى تمهيداً لمباشرة المحكمة لاختصاصاتها في الموعد المحدد من قبل مجلس القضاء الإداري في 10 / 2 / 1439 .

بعدها حضر معاليه الحفل المعدّ بهذه المناسبة حيث ألقى معالي رئيس المحكمة الادارية العليا كلمةً، مؤكداً الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء من القيادة الرشيدة ، ومتابعة معالي رئيس الديوان للمحكمة وتذليل الصعوبات وإصدار التوجيهات.

وأكد الرشيد في كلمته أن هذه المحكمة ستحقق رسالتها المنشودة في تحقيق العدل وتوحيد الاجتهاد وإرساء المبادئ القضائية .

عقب ذلك ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما يوليه من اهتمام بمرفق قضاء ديوان المظالم،

مبينا أن المحكمة الإدارية ستكون المرجع في القضاء الإداري ومحل توحيد مبادئه والمنتهى فيه، مشيرا إلى أن المحكمة تعد في أعلى هرم القضاء الإداري، مشيداً بخطوات تهيئة المقار المناسبة لمحاكم الديوان وفقاً لاستراتيجية ديوان المظالم المعتمدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .