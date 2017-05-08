رئيس سيراليون والعثيمين يبحثان قضايا الارهاب

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جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس أرنست باي كروم رئيس جمهورية سيراليون بمقر إقامته بجدة امس، معالى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا السياسية التي تهم دول أعضاء المنظمة وتنشيطها بحيث نكون صوت واحد في المحافل الدولية، بجانب موضوع الارهاب والتطرف، ووجوب أن نقف جميع الدول ما فيها جمهورية سيراليون على إدانة العنف والتطرف، وإدانة الارهاب بجميع أشكاله وألوانه وأنه ليس له دين ولا جنسية.

وبين معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تصريح عقب لقائه فخامة الرئيس السيراليوني أنه أبلغ فخامته عن المركز الجديد الذي أنشأته في منظمة التعاون ” مركز الرسائل و صوت الحكمة والاعتدال ويتحدث بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية، يهدف إلى مخاطبة الشباب بلغة مبسطة لنزع الادعاءات التي يدعوا إليها دعاة الارهاب والتطرف، ما يعد جزء من الجهد العام التي تقوم به المؤسسات المعتدلة من أجل مخاطبة المسلمين المعتدلين.

ولفت العثيمين إلى أن العالم الاسلامي يبلغ تعداده ملياراً ونصف المليار، وعندما يأتي حفنة من المتطرفين والإرهابيين بهذه الأفعال التي تنعكس للأسف الشديد على داخل الدول الأعضاء في العالم الاسلامي أو في الغرب فيجب على المسلمين أن ينادوا بصوت واحد بإدانة الارهاب والتطرف في جميع أنحاء العالم .

وأوضح معاليه إلى أنه قدم تهنئته للرئيس على الاستقرار السياسي بعد الحرب الاهلية التي عصفت بسيراليون، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش بعض القضايا الاقتصادية التي تهم سيراليون، مبيناً أن فخامة الرئيس قدم بعض المبادرات التي تنهض بالنواحي الاقتصادية ، بالإضافة مناقشة الامور المشتركة مع منظمة التعاون الاسلامي وبين جمهورية سيراليون باعتبارها دوله عضو في منظمة التعاون الاسلامي.