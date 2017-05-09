رئيس سيراليون يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

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جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس أرنست باي كروم رئيس جمهورية سيراليون ، بمقر إقامته بقصر المؤتمرات في جدة اليوم، معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار .

وبحث فخامته خلال الاستقبال التحديات والمشاكل التي تواجه سيراليون ، ومساهمة البنك في مشاريع البنية التحتية ، وبحث الفرص الاقتصادية الواعدة في قطاع الزراعة والمعادن والتدريب ، وبناء بعض الطرق ، إلى جانب دعم البنك الإسلامي لخطة الحكومة لمرحلة التعافي بعد النجاح في القضاء على وباء إيبولا، وتنفيذ مشروع الطريق الدائري في العاصمة فري تاون.

من جانبه أكد معالي الدكتور حجّار ، دعم البنك الإسلامي خطط ومشاريع التنمية في سيراليون ، التي عانت من الحروب لعشر سنوات ، ومرض فيروس إيبولا ، التي قدّم البنك للقضاء على الوباء في تلك الفترة مساعدة مالية بمقدار 6 ملايين دولار، مُفيداً أن مجموعة البنك الإسلامي قدّمت لحكومة سيراليون 300 مليون دولار غطت كل القطاعات ، في حين يتم حالياً تنفيذ 11 مشروعاً تبلغ مساهمة البنك الإجمالية فيها 145 مليون دولار أمريكي، لافتا الانتباه إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك لدعم خطط ومشاريع التنمية في سيراليون، بلغت نحو 300 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة لتقديم منحة يمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي لمكافحة فيروس إيبولا في نطاق برنامج فاعل خير الذي جاء بموجب تبرع كريم من الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله – إثر تبرعه بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي لمساعدة دول غرب أفريقيا في مكافحة وباء إيبولا في أواخر عام 2014 م، الذي أوكل تنفيذ هذا البرنامج في حينه للبنك الإسلامي للتنمية.