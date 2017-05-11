رئيس غينيا الاستوائية يلتقى وزير النقل

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جدة- واس

التقى فخامة الرئيس أوبيانغ أنغيما إمباسوغو ، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية بمقر إقامته بجدة اليوم ، معالي وزير النقل الأستاذ سليمان الحمدان.

وأوضح معالي وزير النقل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء بحث مجال النقل ، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها وزارة النقل في مجال التدريب ، والطيران المدني ، مشيراً إلى أن التدريب سوف يتم من خلال الأكاديمية الخاصة بالطيران المدني السعودي ، المعتمدة من المنظمة الدولية من الطيران المدني ، بجانب تقديم العديد من البرامج التدريبية.

وأبان معاليه أن فخامة الرئيس طلب البدء في مشروع اتفاقية النقل الجوي بين البلدين ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات سيتم التواصل بين فريقي العمل في المملكة وغينيا الاستوائية للبدء في إعداد الاتفاقية إن شاء الله .

حضر اللقاء معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق ، وسفير المملكة لدي جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الإستوائية عدنان بن عبد الرحمن المنديل .