رئيس غينيا كوناكري يستقبل الفضلي

جدة – واس

اسقبل فخامة رئيس جمهورية غينيا كوناكري البروفيسور ألفا كوندي ، في مقر إقامته بقصر المؤتمرات بجدة أمس , معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي . وجرى خلال الاستقبال مناقشة التعاون بين البلدين في المجال الزراعي والاستثمار الزراعي السعودي في غينيا , حيث أبدى فخامته ترحيبه بالاستثمارات الزراعية للقطاع الخاص السعودي في بلاده لما تملكه بلاده من مقومات وإمكانيات في هذا المجال. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا كوناكري سليمان الفريح.

كما استقبل فخامته أمس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وزير المالية بالنيابة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين، والدعوة للاستثمارات السعودية في غينيا في عدد من المجالات، إلى جانب دعم المملكة لتطوير البنى التحتية من مستشفيات ومدارس تعليمية وحفر آبار وغيرها ودعم المملكة لغينيا في المواقف والمحافل والهيئات والمنظمات الدولية والإسلامية.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا كوناكري سليمان الفريح .

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