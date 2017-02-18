رئيس فيسبوك يحذر من تغير الفكر العالمي

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تحدث الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج يوم الخميس عن رؤية شركته بوصفها حصنا واقيا ضد الانعزالية المتزايدة.

حيث كتب للمستخدمين أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير قد يكون “البنية الأساسية الاجتماعية” للعالم.

وفي بيان من 5700 كلمة استعان زوكربرج – مؤسس أضخم شبكة تواصل اجتماعي في العالم .

بكلمات إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.

الذي اشتهر ببلاغته وقدم بعد فلسفيا لم يكن معتادا بالنسبة لقطب أعمال.

وتأتي تصريحات زوكربرج في وقت يتبنى فيه الكثير من الأشخاص والدول حول العالم رؤية تتسم بالانكفاء على الشأن الداخلي.

فقد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع “أمريكا أولا” في خطاب تنصيبه في يناير كانون الثاني.

وجاء ذلك في أعقاب قرار بريطانيا في يونيو حزيران الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب زوكربرج “هناك أشخاص في جميع أنحاء العالم تعرضوا للتهميش بفعل العولمة وحركات للانسحاب من التواصل العالمي” دون أن يحدد حركة بعينها.

وتساءل المدير التنفيذي البالغ من العمر 32 عاما ما إذا كان “الطريق إلى الأمام هو مزيد من التواصل أم المسار المضاد” مضيفا أنه يؤيد التقارب بين الناس.

ومستخدما كلمات لينكولن في خطاب كتبه للكونجرس في أوج الحرب الأهلية.

كتب زوكربرج لمستخدمي فيسبوك البالغ عددهم حوالي 1.9 مليار شخص

‭‭‭”‬‬‬مبادئ الماضي الهادئ لا تلائم الحاضر العاصف.”

وقال زوكربرج إن فيسبوك قد ينتقل إلى ما هو أبعد من بداياته كشبكة لتواصل الأصدقاء والأقارب.

ملمحا إلى أنه (فيسبوك) قد يلعب دورا في خمسة مجالات من بينها دعم المؤسسات التقليدية وتقديم العون خلال وبعد الأزمات وتعزيز المشاركة المدنية.

وفي تعليقاتهم على فيسبوك أشاد بعض المستخدمين بما كتبه زوكربرج بينما أعلن آخرون وفاة “العولمة