رئيس مجلس الشورى: التجربة السعودية فريدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرياض – واس

قال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن مؤسِّس هذه البلاد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – كان له جهود كبيرة في إرساء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يده – رحمه الله – حتى الوقت الحاضر، ثم تتابع أبناء المؤسس – رحمهم الله – من بعده على هذا النهج القويم والمسلك الرشيد في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومؤازرة واحتضان جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليؤدي دوره وينهض بمسؤولياته في المحافظة على ما تتمتع به هذه البلاد المباركة من صفاء المعتقد، وعلو الفضائل والقيم والأخلاق، ووضوح الغيرة والحياء، فكان من كريم فضل الله أن وفق ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة إلى القيام بهذه الفريضة، لما في ذلك من تحقيق أسباب السعادة والفلاح،

ومما يؤكد على تلك المعاني الجليلة ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم بأن “تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله”.

وأكد معاليه على أن حكومتنا – وفقها الله وأيَّدها بنصره – قد عرفت أن عِزَّها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأسندت الأمور إلى من يقوم بها وآزرتهم وشجعتهم على القيام بواجبهم،

وسخَّرت لها كل السبل المعينة على أدائها تحت مظلة مستقلة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطوعتها لخدمة المجتمع وما تقوم به الرئاسة من جهد كبير في تطوير أساليب عملها وصور تطبيقاتها لهذه الشعيرة والعمل على تدريب العاملين في الرئاسة وفي ميادين العمل بما يواكب متطلبات العصر مما كان له الأثر البالغ والملحوظ في تطوير أداء الهيئة وعزَّز من دورها،

حيث يبدو ذلك جلياً من خلال الجهود والتنظيمات التي أحسنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وضعها والحرص على نشرها، واطلاع الآخرين عليها ولعل تنظيم الهيئة هذا المؤتمر “المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه”، يُعبِّر عن رغبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التعريف بالتجربة السعودية الفريدة في العالم الإسلامي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كعمل مؤسسي لتحقيق مقاصد الشريعة عبر صور من تطبيقات هذه الشعيرة الإسلامية عبر أنظمة وواقع في المجتمع.

وقال معاليه: إن “المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه” يسعى للتواصل مع أفراد ومؤسسات المجتمع تجاه عمل الهيئة ومقترحاتهم واقتراح وأفكار ومشاريع وبرامج لتطوير أعمال الهيئة.