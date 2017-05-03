رئيس مجلس الوزراء القطري يغادر جدة

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جدة – واس

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر جدة أمس.

وكان في وداعه لدى مغادرته قصر السلام بجدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- .

كما كان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبد الله بن عبد العزيز العيفان ، وسمو الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة ، وعدد من المسؤولين.