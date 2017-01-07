رئيس مجلس علماء باكستان يزور مشروع الترجمة الفورية بالمسجد الحرام

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زار فضيلة رئيس مجلس علماء الباكستان الشيخ محمد طاهر أشرفي والوفد المرافق اليوم.

مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية.

حيث اطلع على سير عمل المشروع وأجهزة البث الإذاعية المخصصة.

وحلقات النقاش والمراجعة للجان الترجمة إلى اللغات المضافة منها اللجنة الأردية .

والتقى فضيلته بعد انتهاء صلاة الجمعة ببعض المستمعين للخطبة باللغة الأردية.

كما اجتمع بفرق التعريف الميدانية والدعم الفني للمشروع والمشرف على أنشطة إدارة الترجمة بالمسجد الحرام عبد الملك بن عبد العزيز الثبيتي.

داعيا الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

خير الجزاء على المشاريع الجبارة التي تنفذ في الحرمين الشريفين .