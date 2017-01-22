رئيس مجلس نواب طاجيكستان يشكر المملكة لمواقفها الداعمة لبلاده

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عبر معالي رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان ظهوروف عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية.

لموقفها الداعم لجمهورية طاجيكستان إبان إعلان استقلالها قبل نحو 25 عاماً.

وقال عقب اجتماعه مع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم:

“إن المملكة كانت من أوائل الدول العربية التي أعلنت اعترافها باستقلال طاجيكستان وبادرت بإقامة علاقات دبلوماسية معها”.

وأشار ظهوروف إلى استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له والوفد المرافق في وقت سابق اليوم.

ووصف اللقاء بأنه شرف عظيم تم خلاله تقديم شكر الشعب الطاجيكي وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعم والمساعدات.

التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الجوانب التنموية في جمهورية طاجيكستان.

وعبر عن سعادته بزيارة المملكة، واصفاً اجتماعه برئيس مجلس الشورى بالمثمر.

لما جرى خلاله من بحث لموضوعات مهمة، من شأنها تعزيز وتقوية أواصر العلاقات بين البلدين ومد جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس النواب الطاجيكي توفر ‏فرص وإمكانات كبيرة ‏من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ‏في مجالات عديدة.

إلى جانب فرص الاستثمار التي تتوفر في طاجيكستان مما يؤهل لإقامة استثمارات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين.

متطلعاً إلى مزيد من التعاون ‏المثمر والواعد بين البلدين الشقيقين.