رئيس هجر يطالب اللاعبين بفتح صفحة جديدة

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الدمام-حمودالزهراني

عقد رئيس مجلس إدارة نادي هجر حمد العريفي اجتماعاً مغلقاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، طالب خلاله اللاعبين بفتح صفحة جديدة، ونسيان المباريات الماضية، والتفكير في كل مباراة بشكل مستقل .

بعد ذلك انطلقت التدريبات بقيادة المدير الفني “جمال بلهادي”؛ حيث بدأت بالجري حول الملعب تبعها تدريبات لياقية عبر محطات مختلفة شملت القفز على الحواجز والجري مابين الأقماع والوقوف على كرات التوازن ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس ، واختتمت التدريبات بتقسيمة على منتصف الملعب ، هذا وشهدت التدريبات متابعة عضو مجلس إدارة النادي عبدالعزيز الجعفري، وعدد من منسوبي النادي ومحبيه .