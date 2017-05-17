رئيس هيئة التحقيق يزور إدارة المخدرات بالباحة

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الباحة- البلاد

بحث معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، مع مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة العقيد مناحي بن سعد العمران ، خلال لقائهما بمقر الإدارة أمس الأول عددًا من الموضوعات المشتركة والمتعلقة بتطوير التعاون بين الهيئة ومديرية المخدرات بالباحة .

ونوّه الشيخ آل عبدالله بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة وتوعية المجتمع بأضرارها ومخاطرها ، مشيداً بالتعاون الذي يجمع الهيئة بإدارة المخدرات لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

وأعرب العقيد آل عمران عن شكره لمعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام, لقاء الجهود المميزة في مجال التحقيق مع مروجي ومتعاطي المخدرات للقضاء على هذه الآفة، منوهاً في الوقت نفسه بتوجيهات مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء أحمد بن سعدي الزهراني, التي تحث على التعاون المشترك والتطوير بين الهيئة ومديرية المخدرات بالمنطقة .

وفي نهاية الزيارة تسلم معالي رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة .