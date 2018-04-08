رئيس هيئة الترفيه : نخطط لتنويع اقتصادنا وجلب السعادة لبلدنا

دبي- سي ان ان

أكد أحمد الخطيب، رئيس هيئة الترفيه، أن مجتمع المملكة منفتح جدا، وأن مدنها ستكون مثل أي مدن عالمية، وذلك في تعليق على الجهود التي تبذلها الهيئة، ضمن رؤية 2030، والتي كان آخرها إعلان شركة AMC عن فتح أول دار عرض سينمائية في السعودية، الشهر الجاري.

جاء ذلك في مقابلة للخطيب مع سي إن إن؛ حيث قال في رد على سؤال حول الصعوبات التي قد تواجه مثل هذه المشاريع في السعودية: “لدينا مجتمع منفتح جدا، لدينا الملايين من الأشخاص يسافرون للترفيه والذهاب للمسارح لمشاهدة العروض والسينما، بالإضافة إلى ذلك 70 في المائة من الـ30 مليون سعودي، هم تحت سن الـ30 عاما، وعليه يتطلعون لخيارات السعادة والترفيه، ومن السهل علينا تطبيق كل فعاليات الترفيه في 2017 ومطلع 2018، وأغلب هذه الفعاليات إن لم يكن كلها بيعت بالكامل..”

وأضاف: “ذلك جزء من رؤية 2030، فنحن نخطط لبناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر، ونريد الاستفادة من إنفاق السعوديين خارج البلاد والمقدر بـ20 مليار دولار سنويا تقريبا، يتم إنفاقها على الترفيه والسياحة، وعليه نحن نخطط لتنويع اقتصادنا، وجلب السعادة لبلدنا، بالإضافة إلى خلق فرص عمل، وهذه الأمور نركز عليها..”

وتابع قائلا: “في العام 2017 كان لدينا 2200 فعالية ترفيه، حضرها أكثر من 9 ملايين شخص، وجلبنا مختلف أنواع العروض، والعام الجاري سيكون هناك عرض لسيرك دي سو لاي في الرياض، والعديد من العروض الأخرى القادمة، وأعتقد أن الأمور تسير للأمام بصورة جيدة جدا، والناس يتقبلون كل ما نقوم به، وأعتقد أن الرياض وجدة والمدن الكبرى في السعودية، ستكون مثل أي مدينة عالمية أخرى”.