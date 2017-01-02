رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: ذكرى البيعة مناسبة غالية على قلوب الجميع

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الرياض – واس

وصف معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــــ حفظه الله ــــ مقاليد الحكم ، بأنها ذكرى عزيزة لمناسبة غالية .

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة :” تحل على الوطن الغالي هذه الأيام مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، وهي مرور السنة الثانية لذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــــ حفظه الله ـــ مقاليد الحكم لبلدنا الكريم، وهذه السنة امتداد لما شهدته المملكة في السنة التي قبلها من تقدم وتطور وتميز في جميع المجالات؛ سواء السياسية أو الأمنية أو الأقتصادية أو التنموية أو غيرها” .

وأضاف :” وتجلى فيها حرص خادم الحرمين الشريفين على رفعة هذا الوطن وعزة مواطنيه، من خلال توجيهاته ومتابعته وجهوده لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه المملكة، ودعم كل ما يعزز تطورها وتقدمها والنهوض بها في كل الاتجاهات والمجالات، وفقاً لكتاب الله وسنة نبيه- صلى الله عليه وسلم ، والثوابت الراسخة للدولة ، التي أسسها المغفور له – بإذن الله- الملك عبدالعزيز، وسار عليها أبناؤه من بعده ” .

وفي ختام كلمته رفع معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بهذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد ، وإلى الشعب السعودي الكريم ، مهنئا الشعب بالإنجازات العملاقة والنهضة البارزة التي تحققت في هذا العهد على جميع الأصعدة، سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذا البلد الكريم الخير والعطاء ، وأن يجزي عنا خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء ، إنه سميع مجيب .