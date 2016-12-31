رئيس هيئة الرياضة يستقبل السفير المجري
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة أمس بمكتب سموه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض السفير المجري لدى المملكة السيد فيرينس تشيلاغ. ورحب سموه في بداية اللقاء بالسفير فيرينس تشيلاغ، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة المجر في شتى المجالات وبصفة خاصة في المجال الرياضي. وأكد سموه حرص الهيئة العامة للرياضة وقطاعاتها في دعم وتفعيل مجالات التعاون المشترك التي من شأنها تعزيز العلاقات الشبابية والرياضية بين البلدين الصديقين.
التصنيف: الرياضة
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