رئيس هيئة الرياضة يطالب برفع الإيقاف عن الرياضيين

الرياض ـ البلاد

طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية، برفع الإيقاف عن الرياضيين والعاملين محليا، بمناسبة بدء الموسم الجديد 2018-2019.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية، وتزامنا مع انطلاق الموسم الجديد، آمل أن تبادر الاتحادات الرياضية برفع الإيقافات والعقوبات عن الرياضيين والعاملين الموقوفين محليا، بما يتوافق مع اللوائح التي تحكمها”.

وأتم تغريدته، بقوله “نريد للرياضي أن يمارس هوايته ومهنته، وعلى يقين أن ما مضى سيكون درسا لهم”.

وانطلق الموسم الكروي الجديد، في الثامن عشر من أغسطس الحالي، بالمباراة التي جمعت بين الهلال والاتحاد في العاصمة الإنجليزية لندن، على لقب كأس السوبر المحلي، والتي حسمها حامل لقب دوري المحترفين بالفوز (2-1).

وتنطلق النسخة الجديدة من دوري المحترفين اليوم الخميس ، بـ 3 مواجهات تجمع بين الاتفاق والرائد، والنصر ضد أحد، والوحدة أمام الحزم.