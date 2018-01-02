رئيس هيئة الرياضه يحل مجلس إدارة نادي النصر ويكلف سلمان المالك برئاسة المجلس بعد إقالة فيصل بن تركي

وجّه رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بإقالة وحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يرأسه الأمير فيصل بن تركي ، وتكليف سلمان المالك برئاسة النادي.

وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه إنه وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية، وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع عضو مجلس إدارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي سلمان القريني، بشأن التهمة المنسوبة إليه وثبوتها وثبوت علم مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق.

وأضاف البيان أنه استنادا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية فقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة النادي وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.