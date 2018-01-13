رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين يبحث تحديات إطلاق منصة الخدمات الالكترونية

عقدت لجنة التعاملات الإلكترونية بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، اجتماعها أمس في مقر الهيئة بالرياض، بحضور رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، ومساعد الرئيس لشؤون القاصرين ونائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الحسين، وأعضاء اللجنة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، منها تقديم العرض المرئي الخاص بإنجازات إدارة تقنية المعلومات خلال السنوات الأربع سنوات الماضية، والتحديات والعوائق التي تواجه إطلاق الخدمات الإلكترونية للهيئة، إلى جانب استعراض الأنظمة والتطبيقات المطورة بالهيئة والخدمات الإلكترونية الداخلية والخارجية .

وبناءً على ما تم مناقشته في الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة بتشكيل فريق عمل يتولى التأكد من تفعيل جميع الانظمة والتطبيقات والخدمات الالكترونية لدى جميع إدارات الهيئة، والتأكيد على جميع منسوبي الهيئة بضرورة الالتزام والعمل بها.

وأكد مدير عام تقنية المعلومات عبدالرحمن العثمان من جانبه، أنه سيتم إطلاق منصة الخدمات الالكترونية للهيئة على البوابة الخارجية في حال اكتمال مشروع الحماية الأمنية الكاملة لبوابات الهيئة من الاختراقات والنسخ الاحتياطي، كما تم اكتمال الربط الفيزيائي بالشبكة الحكومية الأمنة (GSN).