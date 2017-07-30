رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببريدة يزورون مهرجان البصر

زار أعضاء المجلس البلدي بمدينة بريدة، مهرجان البصر ، الذي تنظمه بلدية البصر.

ويقدم فيه مجموعة من الفعاليات الثقافية والتربوية والترفيهية، والمسابقات والجوائز والسحوبات اليومية.

واطلع أعضاء المجلس البلدي على مايقدمة المهرجان من فعاليات متنوعة تعني بالأسرة والشباب والأطفال.

مع ما يقدمه من برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة تواكب تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم مع مايشهده المهرجان من توافد الآف الزوار يومياً .

وأشاد رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم الدكتور إبراهيم الغصن:

بالفعاليات المتنوعة التي يشهدها مهرجان البصر ، مثنياً على الجهود المثالية التي تقدمها اللجنة المنظمة لإنجاح المهرجان على الأصعدة كافة.

مبيناً أن نجاح المهرجان ترجمه توافد الآف الزوار ورضاهم التام على مايقدمه من فعاليات متنوعة.

كما أشاد الغصن بتواجد أكثر من 100 أسرة منتجة يقدمن العديد من المؤكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية.

مثنياً على تواجد الشباب والشابات ودمجهم في خضم المهرجان من خلال نوافذ البيع المنتشرة بين جنبات المهرجان .