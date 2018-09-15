رئيس وزراء أثيوبيا يصل إلى جدة

وصل رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا ، ابي أحمد علي ، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي وزير الدولة لشئون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد قطان الوزير المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله العرجاني ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.