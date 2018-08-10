رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل وزير الخارجية

استقبل معالي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

ونقل معالي وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله معالي رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وإثيوبيا وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا عبدالله بن فالح العرجاني.

وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى إثيوبيا في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية قادماً من جمهورية إريتريا، وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة الإثيوبية أديس أبابا معالي وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو.