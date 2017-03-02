رئيس وزراء السويد يدعو أوروبا لتقاسم اللاجئين

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ستوكهولم- وكالات

أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، على ضرورة تقاسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اللاجئين بشكل عادل فيما بينها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الثلاثاء، مع نظيره المالطي جوزيف مسقط، عقب اجتماع ثنائي بينهما في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة ستوكهولم.

وقال لوفن: “مضطرون لتقديم تنازلات من أجل طالبي اللجوء، إلا أننا غير مضطرين للتنازل عن مبادئنا، التي تعد إحداها واضحة جداً، وفي حال قبلنا استقبال اللاجئين فإنه تعين علينا تقاسم المسؤوليات”.

وأضاف “ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقهم في مسألة اللاجئين”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالطي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن “هناك 3 أو 4 دول ( لم يذكر أسمائها) تعارض الخطة المتعلقة بخصوص توزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح أن “هذه دول لا تزال مترددة حيال الخطة المشتركة، وينبغي علينا حل تلك المشكلة بعد تفهم القضايا التي تعد مصدر ترددهم، وأنا واثق أن دول الاتحاد ستتوصل إلى اتفاق ولو في آخر لحظة”.

وفي سبتمبر 2015، اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على برنامج توزيع اللاجئين، لتخفيف الأعباء عن إيطاليا واليونان، اللتين استقبلتا مئات الآلاف من الفارين من حروب في الشرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصاً سوريا.