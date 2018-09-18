رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد عمران خان إلى جدة مساء اليوم الثلاثاء .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.