رئيس وزراء تركيا: قتلنا 1270 منتسبا لداعش

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أنقرة- وكالات

قال بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي: إن قوات بلاده تمكنت من قتل 1270 منتسبا لتنظيم داعش في العراق والشام منذ بدء عمليات درع الفرات ضد التنظيم في سوريا في 24 أغسطس.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية على لسان يلدريم قوله: “لن نكون في أمان، إن لم يكن هنالك سلطات قوية في العراق وسوريا، ولذلك بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، علاوة على ذلك نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول وقف إطلاق للنار في سوريا.”

وأضاف: “أطلقنا مرحلة جديدة لتوطيد العلاقات مع العراق، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس جمهوريتنا، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.” لافتا إلى أن سيزور العراق خلال هذا الأسبوع، وسيشدد على تضامن بلاده مع العراق في مكافحة الإرهاب.

وقال يلدريم: إنه يتوقع أن تتوقف الإدارة الأمريكية الجديدة عن إمداد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة.

وأفاد يلدريم في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان بأنه: “يجب ألا تسمح الولايات المتحدة بأن تطمس منظمة إرهابية هذه الشراكة الاستراتيجية (مع تركيا)”.

وغضبت أنقرة بسبب دعم واشنطن لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ظهرت كشريك أساسي للولايات المتحدة في قتال تنظيم داعش في سوريا.