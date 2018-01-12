رئيس وزراء ماليزيا يغادر جدة

جدة-واس

غادر دولة رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق والوفد المرافق له جدة أمس بعد زيارة للمملكة أدى خلالها مناسك العمرة .

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز ، محافظ جدة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن مبارك الوذيناني ، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم زين الدين ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبد الله بن ظافر .