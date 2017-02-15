رئيس وفد حجاج الإمارات يشيد بخدمات ضيوف الرحمن

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

أشاد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف المعلا بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لضيوف الرحمن؛ في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والعناية الفائقة بالحجاج والعمار والزوار.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر برئيس وفد حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر المؤسسة مساء أمس الأول حيث رحب خلاله برئيس وأعضاء الوفد بحضور عضوي مجلس الإدارة الأستاذ سعود اسكندر ، والأستاذ ماجد دانش .

وقد تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تقديم الخدمات لحجاج دولة الإمارات العربية المتحدة والمقدر عددهم خلال موسم حج هذا العام 1438هـ بـحوالي (6000) حاج .