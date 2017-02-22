رابطة الجامعات الإسلامية تنظم ندوة حول اللغة العربية في مؤسسات التعليم الأجنبية

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نظمت رابطة الجامعات الإسلامية اليوم بجامعة الأزهر ندوة بعنوان: (اللغة العربية في مؤسسات التعليم باللغات الأجنبية.. نقد ذاتي ورؤى موضوعية).

وذلك في إطار احتفال الرابطة باليوم الدولي للغة الأم والذي قررته منظمة اليونسكو ويوافق يوم 21 فبراير من كل عام.

وطالب الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور جعفر عبد السلام خلال الندوة:

بضرورة أن تصبح مادة اللغة العربية إجبارية يتم تدريسها في كل كليات جامعة الأزهر.

مع وضع وتنفيذ استراتجية واضحة المعالم للنهوض بالعربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وتعكس هوية الأمة العربية وثقافتها.

كما طالب بإنشاء مراكز للتدريب والترجمة وتعريب العلوم في مختلف فروع المعرفة إلى اللغة العربية.

وإعادة نظام الكتاتيب وتطويره بما يدعم تعلم العربية بشكل صحيح منذ الصغر وتعظيم وضعها مقارنة باللغات الأجنبية.

وأكد المشاركون بالندوة من أساتذة جامعة الأزهر وعلماء رابطة الجامعات الإسلامية وخبراء اللغة العربية والأجنبية :

ضرورة إيجاد إطار مرجعي ومنهجي لتعلم اللغة العربية لجميع المراحل التعليمية وإنشاء معامل صوتية بكل المؤسسات التعليمية لتعلم العربية بشكل صحيح.

أسوة بتعلم اللغات الأجنبية وتطوير أداء ومهارات معلمي العربية ودراسة التراث العلمي للعلماء العرب والمسلمين والاستفادة منه.

ودعوا إلى استخدام العربية بوصفها لغة رسمية في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، وتعريب العلوم الطبية والهندسية والعلمية.

والاهتمام بتدريس اللغة العربية لأبناء الجاليات العربية في المهجر.

وإنشاء مراكز متطورة لتعلم العربية باعتبارها تمثل الثقافة العربية والاسلامية ولعدم تراجعها أمام اللغات الاجنبية.