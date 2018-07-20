رابطة العالم الإسلامي تدين قانون الدولة القومية الإسرائيلي

أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام الكنيست الإسرائيلي على سن القانون المسمى بـ “الدولة القومية للشعب اليهودي”.

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمانتها العامة في مكة المكرمة أن القانون المزعوم يتعارض مع قوانين ومبادئ الشرعية الدولية والقيم والمبادئ كافة التي تقوم عليها مدونات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ما ارتكبه الكنيست الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة على مسار التفاوض الهادف لإيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت الرابطة على أن هذه المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على الحق الفلسطيني تحمل من جانب آخر ازدراء واستهانة بحقوق الأديان في الأرض المقدسة، وهو ما رفضته – أيضاً – بحسب ما ورد للرابطة قيادات بارزة من أتباع الديانة اليهودية بوصفه قانوناً عنصرياً لا سيادة له ولاحصانة في عالم اليوم، مؤكدة أن النصوص الدينية في كافة الأديان السماوية تُجرِّم مثل هذه الأفعال فيما يدين القانون الدولي الإنساني تلك المخاطرة التشريعية وما ينشأ عنها من مظلومية تاريخية ويحاسب عليها.

ودعت الرابطة المجتمع الدولي لمواجهة السلوكيات الإسرائيلية والقوانين الظالمة التي تعمّق من معاناة الشعب الفلسطيني وتكرّس التمييز ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية والإسلامية.