رابطة العالم الإسلامي تطلق أكبر مسابقة عبر توتير

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جدة ــ البلاد

أطلقت رابطة العالم الإسلامي، أكبر ‫مسابقة‬ إسلامية تهدف للتعريف بمناشطها، عبر مكاتبها الممتدة على مساحة القارات الست، والتي تستهدف الأقليات الإسلامية بشكل رئيس.

وستقوم الرابطة بتوزيع 100 جائزة على الفائزين، تشمل رحلات لأداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة المدينة المنورة، وأجهزة (آيفون7‬) توزع يوميا.

واشترطت الرابطة على الراغبين في المشاركة الإجابة على سؤال المسابقة، من خلال متابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” باللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ‫ ‬واللغة الفرنسية .

وحددت الرابطة الجائزة الأولى، وهي عبارة عن رحلة لأداء مناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، والجائزة الثانية: رحلة لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي الشريف، والجائزة الثالثة: مشاركة الرابطة رحلاتها لإحدى بلدان العالم، فيما جاءت الجائزة الرابعة جهاز (آيفون7)، بالإضافة إلى مطبوعات الرابطة.