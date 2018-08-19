رابطة العالم الإسلامي تعقد مؤتمر “مفهوم الرَّحمة والسَّعة في الإسلام” في منى

مكة المكرمة: البلاد

تنظم رابطة العالم الإسلامي ضمن موسمها العلمي في موسم الحج بمشعر منى مؤتمرها السنوي بعنوان: “مفهوم الرَّحمة والسَّعة في الإسلام” وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل (11/ذو الحجة/1439هـ الموافق 22/أغسطس/2018م) بمشاركة 500 عالم ومفكر من كبار الشخّصيات الإسلاميَّة الذين استضافتهم الرابطة لحج هذا العام من 76 دولة حول العام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رابطة العالم الإسلامي عادل الحربي أن الهدف من انعقاد المؤتمر بث الوعي في وجدان الأمة، وتفعيل الحلول للمشكلات التي تواجهها، في إطارٍ علمي وفكري واعٍ ومسؤول، مضيفاً أن المؤتمر يناقش محورين مهمين وهما: “الرَّحمة والسَّعة.. معانٍ ومعالم” و “الرَّحمة والسَّعة .. شواهد وآثار”.

وأشار المتحدث إلى أن اختيار موضوع المؤتمر جاء لأهميّة إبراز مفاهيم الرَّحمة والسَّعة في الإسلام، وجعلها أصلاً وواقعاً لا لبس فيه، تعيشه الأمة في فكرها وسلوكها وتعاملها كترجمة صادقة لرسالة الإسلام التي جاءت للعالمين بالرحمة والخير، مؤكداً أن الرحمة والرفق والتلطف سمات بارزة في الإسلام، حاضرة في أحكامه وآدابه وعادات المتمسكين به وتقاليدهم، يمارسونها بأريحية وعفوية لا تكلف فيها، وما ذلك إلا لكونها جزءًا من حضارة الإسلام وثقافة أهله، بل ظاهرة لا تخطئها عين الملاحظ المنصف.

وختم الحربي بأن رابطة العالم الإسلامي ترفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على حرصهم على تقديم ارقى الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين، مشيدة بالخدمات المتميزة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من كافة قطاعات الدولة، الأمر الذي سهل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم في أجواء عامرة بالأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان.