رابطة العالم الإسلامي تُجري 550 عملية إزالة مياه بيضاء بتشاد

أجرى فريق طبي برعاية هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي (550) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، وزراعة عدسات داخل العين على عدد من المرضى المصابين في المخيم الطبي الذي أقامته في مدينة بنجور في جمهورية تشاد، ويستفيد منه 4500 مريض ومريضة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الطبية التي تبنتها رابطة العالم الإسلامي في تشاد واستمرت 5 أيام بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية، تنفيذاً لتوجيهات معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى لتقديم الخدمات الصحية للفقراء والمحتاجين في عدد من الدول الفقيرة، وتم خلالها توزيع 500 نظارة طبية وشمسية على المحتاجين لها.

وأوضح مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي الإقليمي في غرب أفريقيا محمود عمر فلاتة أن رابطة العالم الإسلامي تقوم عبر هذه المخيمات بعلاج المصابين بالعمى وفقدوا أعمالهم وتأثرت أسرهم بسبب ذلك، مبينًا أن علاجهم كان بفضل الله تعالى سبباً في عودتهم لأعمالهم وتيسر أمورهم المعيشية واستقرار أسرهم، حيث أجريت لهم عمليات جراحية من قبل فريق طبي متخصص برئاسة الاستشاري السعودي الدكتور ياسر المزروعي.

من جهته، أعرب حاكم منطقة بنجور التشادية رمضان دقويريو عن شكره لرابطة العالم الإسلامي على مواصلتها هذه الجهود الخيرّة، مفيدًا أن الكثير من المحتاجين في تشاد يتطلعون إلى لإجراء مثل هذه العمليات.