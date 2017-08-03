رابطة الليجا ترفض تسلم قيمة الشرط الجزائي لعقد نيمار

إعداد: حمود العوضي

رفضت رابطة دوري كرة القدم الإسباني للمحترفين، تسلم قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد نيمار دا سيلفا مع برشلونة، والبالغة 222 مليون يورو.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن نيمار دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة، عبر مستند بنكي، قدمه اللاعب ونادي باريس سان جيرمان إلى مقر الرابطة، لكنها لم تقبل به.

وأضافت: إن أحد المحامين المختصين في الشؤون الرياضية، ويدعى خوان دي ديوس كريسبو، كان المكلف بإيداع شيك بقيمة 222 مليون يورو في مقر (لا ليجا)، بموجبه يفسخ المهاجم البرازيلي عقده مع برشلونة، الذي كان ممتدا حتى 30 يونيو 2021.

وأضافت أن كريسبو، المعروف بصلته بالعديد من الحالات المتعلقة بالرياضة وآخرها نجاحه في إلغاء عقوبة الإيقاف الدولية بحق ليونيل ميسي مع الأرجنتين لـ4 مباريات، حرر محضرا ذكر فيه كل ما حدث، وذلك بصحبة موثق عقود، كرد على تهديد رئيس الرابطة، خافيير تيباس، بعدم قبول أموال باريس سان جيرمان الخاصة بفسخ العقد.

وأوضحت أن الخطوة المقبلة ستكون من نيمار ومستشاريه، الذين سيطلبون قبل الغد، من الفيفا الحصول على بطاقة اللاعب الدولية؛ لكي يستطيع اللعب مع باريس سان جيرمان يوم السبت في انطلاقة الدوري الفرنسي.

وبحسب “ماركا”، فإن (لا ليجا) لا يمكنها تجميد خروج نيمار، بعد تنفيذه أحد بنود العقد، ولهذا فإن الفيفا يمكن أن يعطيه تصريحا مؤقتا للعب.

أما بخصوص التزام “بي إس جي” بقواعد اللعب النظيف، فإن الاتحاد الأوروبي سيتناول هذا الأمر مع نهاية سوق الانتقالات أواخر الشهر الجاري، وسيكشف إذا كان النادي الفرنسي ملتزما أو لا بلوائحه.