رابطة المحترفين تحدد شروط الحصول على الرخصة الآسيوية

الرياض ـ البلاد

أعلنت رابطة دوري المحترفين، لكرة القدم، معايير الحصول على الرخصة الآسيوية، مؤكدة أنه لن يحصل أي ناد على الرخصة، في حال عدم التزامه بكافة المعايير.

ونشر المركز الإعلامي لرابطة دوري المحترفين بياناً، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “للحصول على الرخصة الآسيوية، يجب على الأندية استيفاء معايير الرخصة الخمسة، ومن أهمها المعيار المالي والذي يستلزم، سداد مقدمات عقود ورواتب اللاعبين والطاقم الفني والطبي المستحقة في 30-6 من السنة المالية،

أو جدولتها بموجب اتفاق متبادل بين الطرفين، سداد رواتب العاملين، والموظفين لنشاط كرة القدم 30-6 أو جدولتها بموجب اتفاق متبادل بين الطرفين، سداد القضايا الصادر بها أحكام نهائية من اللجان القضائية الرياضية؛ محلياً أو دولياً من نفس السنة المالية القضايا الصادر بها حكم قبل تاريخ 30-6”. وأوضحت رابطة الدوري، أن الموعد النهائي لسداد الالتزامات المالية المستحقة في 30-6 هو 31-8 من نفس السنة المالية.