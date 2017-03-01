رابطة دوري الأولى تناقش النظام الأساسي

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الرياض- البلاد

ناقش الاجتماع التأسيسي لرابطة دوري الدرجة الأولى ، النظام الأساسي للرابطة، خلال الاجتماع الذي عقد، أمس في مقر الاتحاد، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

واطلع الاجتماع، على مقترحات ورؤى رؤساء وممثلي أندية الدرجة الأولى، فيما يخص تطوير الدوري، من مختلف الجوانب التنظيمية، والفنية، والإدارية، والتسويقية، وكذلك الإعلامية.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد عادل عزت، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المكلف بملف الإعداد لتأسيس رابطة أندية دوري الدرجة الأولى، عبدالله البرقان، والأمين العام للاتحاد عادل بن عبدالله البطي.