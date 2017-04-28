رافشان يضبط قمة الريان والهلال آسيويًا

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جدة- البلاد

وقع اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طاقم تحكيم أوزبكي، بقيادة العالمي رافشان ايرماتوف، 40 عامًا، ويعاونه روسلان سيرازتدنوف، وأندريه تسابينكو، لإدارة مباراة الهلال ، والريان القطري، المقررة في الثامن من شهر مايو المقبل، بالدوحة، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا2017، والتي تضم إلى جانب الهلال والريان كلا من الوحدة الإماراتي، وبيروزي الإيراني. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في الرياض ، انتهى بفوز الهلال 2-1، وسيواجه الفريق الفائز من هذه المواجهة في دور 16، وصيف المجموعة الثالثة بين الأهلي ، والعين الإماراتي، وذوب آهن الإيراني. ويتصدر الهلال، الذي ضمن التأهل مجموعته الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه الريان برصيد 7 نقاط، ثم بيروزي برصيد 6 نقاط، ثم الوحدة الإماراتي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.